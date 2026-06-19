Андрей Дахин: «Противостояние с Россией продолжает обостряться»

В-четвёртых, это внятность и ясная определённость того, что выносят на политический рынок выборов политические партии и отдельные кандидаты, отсутствие двусмысленностей и имитаций, которые моментально могут стать предметом атаки со стороны идеологического противника. Системное действие информационно-идеологического иммунитета сводится к тому, что, выбирая того или другого претендента на депутатский мандат, избиратель выбирает Россию, — выбирает Россию в качестве страны, в которой он хочет жить и которую он хочет развивать".