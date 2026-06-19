Андрей Дахин: «Противостояние с Россией продолжает обостряться»

«Противостояние с Россией продолжает обостряться коллективным Западом, который теперь, с началом избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы, будет стараться разыграть на них “стандартную роль” глобального блюстителя “свободы” и “независимости” граждан и гражданского общества», — считает д.ф.н., профессор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Андрей Дахин, рассуждая о том, с помощью каких инструментов и методов следует противостоять попыткам внести хаос в избирательную кампанию.
"Несмотря на абсурдность стремления западных идеологов и иноагентов убедить граждан России быть свободными и независимыми от России, эти задачи будут ставиться и будут продвигаться в период выборов. Поэтому, конечно, для противодействия такого рода политике деконструкции России требуются системно-технологические меры, в т.ч. ограничение вещания электронных СМИ, продвигающих вредоносный контент, обеспечение неотвратимости наказания за нарушение законных мер ограничения или пресечения противоправной и экстремисткой идеологической деятельности. Но, как это водится в медицине, лучшая защита — это иммунитет.
В ситуации обострения идеологических атак необходимо максимально актуализировать основные элементы информационно-идеологического иммунитета граждан России. Во-первых, к таким элементам относится ясное и своевременное информирование обо всех социально значимых событиях, прежде всего, в России. «Белые пятна» неинформированности или непонимания создают зоны уязвимости, куда идеологический противник может нанести результативный удар.
Во-вторых, речь о близости граждан к отечественным источникам информации, вплоть до того, что это может быть прямая встреча лицом к лицу. Близость — наше системное преимущество, которое надо использовать, как говорится, на полную катушку, тем более что его лишены западные пропагандисты и информационные экстремисты, в распоряжении которых только дистанционные средства доставки контента.
В-третьих, элементом информационного иммунитета является «обратная связь», которая позволяет гражданину оперативно довести до сведения властей проблемную ситуацию любого содержания, в т.ч. и в случае нарушений порядка голосования, агитации и пр.
В-четвёртых, это внятность и ясная определённость того, что выносят на политический рынок выборов политические партии и отдельные кандидаты, отсутствие двусмысленностей и имитаций, которые моментально могут стать предметом атаки со стороны идеологического противника. Системное действие информационно-идеологического иммунитета сводится к тому, что, выбирая того или другого претендента на депутатский мандат, избиратель выбирает Россию, — выбирает Россию в качестве страны, в которой он хочет жить и которую он хочет развивать".