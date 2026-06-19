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Опасными инфекциями от клещей за неделю заразились двое волгоградцев

В регионе уже по двое заболевших Крымской геморрагической лихорадкой и иксодовым клещевым боррелизом.

Источник: Комсомольская правда

Сразу два человека за последнюю неделю заразились от клещей опасными инфекциями. В Волгоградской области уже по двое заболевших Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) и иксодовым клещевым боррелизом. При этом обратились к медикам по поводу присасывания клещей за неделю лишь 123 человека. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, всего с начала сезона клещи покусали 798 человек, в том числе 266 детей.

Прививок от этих опасных инфекций нет. Так что на природе лучше надевать рубашки с длинными рукавами и брюки, использовать специальные аэрозоли, избегать высокой травы и кустарников, не сидеть на голой земле. А после тщательно осматривать себя и домашних животных на предмет клещей.

Если клещ к вам все же присосался, снять его лучше опытному медику. Если после в течение 14-ти дней повысилась температура, в месте укуса растет красное пятно, необходимо обратиться к врачу. Если КГЛ запустить, возрастает риск летальных исходов.

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