Опасными инфекциями от клещей за неделю заразились двое волгоградцев

Сразу два человека за последнюю неделю заразились от клещей опасными инфекциями. В Волгоградской области уже по двое заболевших Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) и иксодовым клещевым боррелизом. При этом обратились к медикам по поводу присасывания клещей за неделю лишь 123 человека. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, всего с начала сезона клещи покусали 798 человек, в том числе 266 детей.