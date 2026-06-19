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Массовые убийцы носорогов получили заслуженный приговор

В ЮАР суд вынес приговоры двум контрабандистам, причастным к крупнейшему в мире делу о незаконной торговле рогами носорогов.

В ЮАР суд вынес приговоры двум контрабандистам, причастным к крупнейшему в мире делу о незаконной торговле рогами носорогов. Преступники, на которых было заведено более 1700 обвинений, получили штрафы и реальные сроки заключения, — сообщает The Guardian.

Главарь банды был оштрафован на 2 миллиона рандов или приговорён к четырём годам тюрьмы. Его сообщник получил штраф в 100 тысяч рандов или три года лишения свободы. Это решение поставило точку в почти 20-летней юридической эпопее, которая началась с масштабных арестов ещё в 2010 году.

Южная Африка является домом для трети мировой популяции чёрных носорогов и более 75% южных белых носорогов. Несмотря на усилия по защите, в 2024 году численность белых носорогов в мире сократилась на 10%, а страна стала эпицентром браконьерства, обеспечивая 81% всех подобных случаев в Африке.

Рога носорогов пользуются огромным спросом на чёрном рынке, где их стоимость достигает десятков тысяч долларов за тонну. Преступные синдикаты охотятся за ними ради использования в традиционной китайской медицине, хотя научных доказательств пользы для человека не существует.

Спасительное лекарство от рака стало контрабандой в России.