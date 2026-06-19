Массовые убийцы носорогов получили заслуженный приговор

Главарь банды был оштрафован на 2 миллиона рандов или приговорён к четырём годам тюрьмы. Его сообщник получил штраф в 100 тысяч рандов или три года лишения свободы. Это решение поставило точку в почти 20-летней юридической эпопее, которая началась с масштабных арестов ещё в 2010 году.