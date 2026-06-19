Более 1,4 млрд рублей соцвыплат получили нижегородские медики

С начала года медики в Нижегородской области получили более 1,4 млрд рублей социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда.
19,5 тысяч нижегородских медработников получают соцвыплаты. Их размер варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории работы, вида организации и стажа.
В районных и участковых больницах, поликлиниках и других учреждениях первичного звена в населенных пунктах, где проживает меньше 50 тысяч человек, врачи могут получать выплату в размере до 50 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала она достигает 30 тысяч рублей.
Медики, работающие в населенных пунктах с 50−100 тысячами жителей, получают 29 тысяч рублей, а средний медперсонал — 13 тысяч рублей.
Выплата назначается учреждениями здравоохранения региона — сведения о работниках передаются в Соцфонд в виде электронных реестров. Процедура выполняется за семь рабочих дней. Денежные средства перечисляют прямо на банковский счет или карту врача, реквизиты которой отражены в реестре.
Тем временем неработающие волгоградки могут получить пособие по беременности и родам, сообщает Волгоградская правда.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что выплаты контрактникам в Нижегородской области повысили до 3,2 млн рублей.