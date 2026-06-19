Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1,4 млрд рублей соцвыплат получили нижегородские медики

Размер одной выплаты составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей.

Источник: Нижегородская правда

С начала года медики в Нижегородской области получили более 1,4 млрд рублей социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда.

19,5 тысяч нижегородских медработников получают соцвыплаты. Их размер варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории работы, вида организации и стажа.

В районных и участковых больницах, поликлиниках и других учреждениях первичного звена в населенных пунктах, где проживает меньше 50 тысяч человек, врачи могут получать выплату в размере до 50 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала она достигает 30 тысяч рублей.

Медики, работающие в населенных пунктах с 50−100 тысячами жителей, получают 29 тысяч рублей, а средний медперсонал — 13 тысяч рублей.

Выплата назначается учреждениями здравоохранения региона — сведения о работниках передаются в Соцфонд в виде электронных реестров. Процедура выполняется за семь рабочих дней. Денежные средства перечисляют прямо на банковский счет или карту врача, реквизиты которой отражены в реестре.

Тем временем неработающие волгоградки могут получить пособие по беременности и родам, сообщает Волгоградская правда.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что выплаты контрактникам в Нижегородской области повысили до 3,2 млн рублей.