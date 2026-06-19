Более 1,4 млрд рублей соцвыплат получили нижегородские медики

В районных и участковых больницах, поликлиниках и других учреждениях первичного звена в населенных пунктах, где проживает меньше 50 тысяч человек, врачи могут получать выплату в размере до 50 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала она достигает 30 тысяч рублей.