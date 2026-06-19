В России стартовали продажи автомобилей «возрожденного» бренда Volga. Компания открыла около 25−30 дилерских центров по всей стране, в том числе в Нижнем Новгороде.
Первые машины на дорогах.
Напомним, что для покупки будут доступны кроссовер Volga K40 (аналог Geely Atlas), бизнес-седан Volga C50 (аналог Geely Preface) и флагманский кроссовер Volga K50 (аналог Geely Monjaro). Каждая из трех моделей «возрожденного» бренда доступна в трех комплектациях и пяти вариантах окраски кузова.
Первым владельцем «Волги» стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он приобрёл машину перед официальным стартом продаж, чтобы, по его словам, лично оценить её характеристики и дать рекомендации для дальнейшей локализации.
При этом пополнить автопарк новенькими «Волгами» также намерены и в правительстве Нижегородской области, в частности моделями К50 и С50. Автомобили пойдут на нужды ГБУ НО «Автобаза управления делами правительства Нижегородской области». Сколько конкретно авто будет закуплено, пока неизвестно.
А вот в управлении делами администрации Нижнего Новгорода сообщили, что новые машины покупать для рабочих целей пока не планируют. Ранее мэрия уже приобрела несколько автомобилей отечественного производства взамен иномаркам, которые уже отслужили срок эксплуатации.
Стоимость и комплектация.
Автомобили VOLGA построены на современной модульной платформе D‑класса, разработанной с учетом требований к безопасности, комфорту и управляемости. При этом сами машины адаптированы к российским дорогам и низким температурам, а зимний пакет входит уже в базовую комплектацию. Гарантия на них составит пять лет или 150 тысяч км пробега.
Бизнес-седан VOLGA C50 будет стоить от 2 899 000 рублей. Модель оснащается 2‑литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 150 (или 200 лошадиных сил) и 7‑ступенчатой роботизированной коробкой передач.
Среднеразмерный кроссовер VOLGA K40 оценили минимум в 2 749 000 рублей. Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет, просторный салон и два варианта двигателей: 1,5‑литровый турбомотор на 147 лошадиных сил или 2‑литровый двигатель мощностью 200 лошадиных сил с полным приводом.
Флагманский полноприводный кроссовер VOLGA K50 будет доступен по цене от 4 199 000 рублей. Модель получила премиальное оснащение, панорамную крышу, современную светодиодную оптику и 2‑литровый турбодвигатель мощностью 238 лошадиных сил.
Будущее бренда.
На Петербургском международном экономическом форуме была представлена VOLGA K50, в которую внедрят фирменный голосовой ассистент. Система активируется при произнесении кодовой фразы «Привет, Волга» и автоматически выполнит различные команды, такие как изменение настроек климат-контроля или открытие панорамной крыши — и другие.
При этом Volga намерена планомерно расширять свою линейку автомобилей, активно развивая собственные инженерные разработки. Основная цель компании — не только сборка готовых моделей, но и создание и внедрение собственных технологий на базе российских комплектующих.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области высказались по поводу ситуации с автомобильным топливом в регионе.