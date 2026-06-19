Невыносимый запах накрыл Красноармейский район Волгограда минувшей ночью

По словам местных жителей, зловоние ощущалось во многих частях района. В частности, жалобы поступали от тех, кто проживает на бульваре Энгельса, в поселке Верхняя Сарепта, на улице Панферова, а также в районе «Юбилейного» и других локациях. Люди были вынуждены закрывать окна и использовать защитные средства, чтобы хоть как-то облегчить свое состояние.