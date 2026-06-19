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Невыносимый запах накрыл Красноармейский район Волгограда минувшей ночью

Жители нескольких улиц и поселков жаловались на сильный сероводородный смрад, мешавший спать.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью жители Красноармейского района Волгограда столкнулись с настоящим испытанием — их дома накрыла мощная волна неприятного запаха, напоминающего сероводород, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на очевидцев. Едкий смрад не давал людям уснуть, распространившись на значительную территорию.

По словам местных жителей, зловоние ощущалось во многих частях района. В частности, жалобы поступали от тех, кто проживает на бульваре Энгельса, в поселке Верхняя Сарепта, на улице Панферова, а также в районе «Юбилейного» и других локациях. Люди были вынуждены закрывать окна и использовать защитные средства, чтобы хоть как-то облегчить свое состояние.

На данный момент точный источник неприятного запаса пока не установлен. Горожане строят собственные догадки о причинах произошедшего. Наиболее популярные версии указывают на возможные выбросы с промышленных отстойников или с территории бывшего химического завода, расположенного неподалеку. Официальных комментариев от ответственных служб пока не поступало.

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