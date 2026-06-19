Три героя представят Хабаровский край на чемпионате «Абилимпикс» для ветеранов СВО

С 26 июня по 1 июля в Казани пройдет чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции. Мероприятие организовано по поручению президента России Владимира Путина и проводится второй год подряд.
«Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО движения “Абилимпикс” организован в рамках нацпроекта “Молодежь и дети”. Он помогает нашим героям не только вернуться к мирной жизни, но и занять достойное место в авангарде российской экономики. В этом году участникам предстоит продемонстрировать свои навыки по 21 компетенции. Победители получат призы от партнеров и смогут найти будущих работодателей. Отмечу, что президентом Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача по приоритетному трудоустройству и обучению наших участников СВО», — отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.
В 2026 году соревнования объединят свыше 800 участников, включая экспертов и сопровождающих из разных уголков страны. Помимо соревнований в основных компетенциях, участники могут попробовать свои силы в семи демонстрационных компетенциях, в числе которых «Промышленная робототехника», «Монтаж радиоэлектронной аппаратуры», «Архитектор будущего — нейросетевое искусство» и другие. Им также будет доступно профтестирование и знакомство с новыми профессиями.
«Сегодня участники СВО и их дети поступают в колледжи на особых условиях, имея преимущественное право на зачисление. Этот механизм помогает героям не терять время и сразу переходить от восстановления к профессиональному росту. Мы чутко реагируем на их запросы: адаптируем учебные программы и индивидуально подходим к подготовке. Соревнования в Казани подтверждают, что сила воли превращает любые ограничения в новые возможности. Целеустремленность, упорство и мастерство конкурсантов служат лучшим примером для молодого поколения», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В рамках деловой программы пройдет пленарное заседание по вопросам профессиональной реализации и трудоустройства участников СВО с инвалидностью, круглые столы по вопросам реабилитации, социальной поддержки, профессионального образования ветеранов спецоперации. Также запланированы мастер-классы, в том числе профориентационные.
«Чемпионат “Абилимпикс” дает ветеранам уникальную возможность получить новые профессиональные навыки, освоить востребованные специальности, проявить способности. Несмотря на ранения, наши защитники стремятся не только реализовать себя, но и принести пользу обществу, стране. Сила духа, настойчивость, умение преодолевать трудности — вот залог их побед. Сегодня у ветеранов спецоперации есть возможность показать умения в профессии, научиться новому, стать примером для товарищей. Адаптация участников спецоперации к мирной жизни — важнейшая задача фонда “Защитники Отечества”, которую помогает решить “Абилимпикс”, — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда “Защитники Отечества” Анна Цивилева.
Хабаровский край на чемпионате представят три ветерана специальной военной операции. Каждый из них — пример несгибаемой воли и стремления к новым вершинам:
Егор Ахтырский — ветеран СВО, заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю. Выступит в компетенции «Исполнительское мастерство (вокал)». Егор уже стал безоговорочным победителем регионального этапа и готов покорять новые вершины. Фонд гордится тем, что его сотрудник показывает пример стойкости и таланта. На чемпионате Егор исполнит песню, которую сочинил сам ещё в курсантские годы.
Артём Бельский — ветеран СВО, находится на сопровождении в филиале фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю. Покажет своё мастерство в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Это сложное и востребованное направление, требующее серьёзной технической подготовки. Артём уже давно в сфере IT, но, несмотря на серьёзное ранение, продолжает развиваться и осваивать новые профессиональные горизонты.
«Для меня участие в “Абилимпиксе” — это проверка себя в той сфере, в которой я чувствую себя уверенно. IT — это моя профессия, моя стихия. После того как я получил ранение и вернулся к мирной жизни, я понял: чтобы оставаться на плаву, нужно постоянно расти, учиться новому и не бояться конкуренции. Я хочу доказать себе и другим, что даже после тяжёлого ранения можно оставаться профессионалом высочайшего уровня», — говорит Артем Бельский.
Дмитрий Сытин — ветеран СВО, также подопечный хабаровского филиала фонда. Выступит в компетенции «Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)». Боевой опыт управления дронами теперь поможет ему проявить себя на профессиональном чемпионате. В фонде Дмитрия поддерживают и верят в его победу.
Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 26 июня в концертном зале Международного выставочного центра «Казань Экспо». Соревнования по компетенциям и награждение победителей также пройдут на площадке выставочного центра.
Для участников и экспертов предусмотрена культурная программа, которая будет включать в себя организованные экскурсии, посещение театров и музеев Республики Татарстан.
Мероприятия спортивной программы дадут возможность участникам чемпионата присоединиться к мастер-классам и соревнованиям по различным видам спорта, получить консультации по занятиям адаптивной физической культурой и спортом.
Консультации по вопросам социальной поддержки, профориентации, получения профессионального образования, реабилитации и трудоустройства будут организованы в рамках выставочной программы чемпионата.
Организаторами чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников СВО являются Минпросвещения РФ, Правительство Республики Татарстан, Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования, региональный оператор — Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан.