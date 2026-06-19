Три героя представят Хабаровский край на чемпионате «Абилимпикс» для ветеранов СВО

«Для меня участие в “Абилимпиксе” — это проверка себя в той сфере, в которой я чувствую себя уверенно. IT — это моя профессия, моя стихия. После того как я получил ранение и вернулся к мирной жизни, я понял: чтобы оставаться на плаву, нужно постоянно расти, учиться новому и не бояться конкуренции. Я хочу доказать себе и другим, что даже после тяжёлого ранения можно оставаться профессионалом высочайшего уровня», — говорит Артем Бельский.