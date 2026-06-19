На дублере Рублевского шоссе в Москве появится выделенная полоса

«Новая выделенная полоса на дублере Рублевского шоссе сократит задержки автобусов, повысит надежность маршрутов и улучшит движение автомобилей за счет оптимизации проезда на соседних перекрестках. По будням на девяти маршрутах на этом участке совершают около 40 тысяч поездок. В результате время в пути в часы пик снизится более чем в два раза и поездки для автомобилей службы такси станут быстрее», — привели в материале слова заммэра столицы Максима Ликсутова.