Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дублере Рублевского шоссе в Москве появится выделенная полоса

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Новая выделенная полоса для общественного транспорта протяженностью 400 метров заработает с 11 июля на дублере Рублевского шоссе в Москве. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Источник: РИА "Новости"

«Новая выделенная полоса на дублере Рублевского шоссе сократит задержки автобусов, повысит надежность маршрутов и улучшит движение автомобилей за счет оптимизации проезда на соседних перекрестках. По будням на девяти маршрутах на этом участке совершают около 40 тысяч поездок. В результате время в пути в часы пик снизится более чем в два раза и поездки для автомобилей службы такси станут быстрее», — привели в материале слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Уточняется, что полоса протянется от дома 34, корпуса 1 на Рублевском шоссе до Рубежного проезда. Интенсивность движения на этом участке составит более 28 автобусов и электробусов в час.

В прошлом году выделенки появились на 27 участках дорог столицы. На 15 из них скорость прочего транспорта не изменилась, а на восьми выросла, отметили в мэрии.