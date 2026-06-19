Москвичам пообещали возвращение «красного лета» в воскресенье

Настоящая летняя погода вернется в московский регион в воскресенье, 21 июня, в день летнего солнцестояния, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
«В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то, вернется настоящее красное лето. Инициативу полностью перехватит гребень антициклона, и московская погода станет “миллион на миллион” — будет солнечно, осадки исключены», — написал он.
Продолжительность самого длинного дня в году составит 17,5 часов, а воздух прогреется до 22−25 градусов тепла, что означает возвращение к климатической норме после похолодания и даже ее превышение.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», в четверг, 19 июня, максимальная температура воздуха в Москве составит 21 , влажность воздуха порядка 50%, северо-западный ветер 3−4 м/с, атмосферное давление около 748 мм рт. ст.; местами возможен небольшой кратковременный дождь, к вечеру осадки сохранятся при температуре около 18−20 °C.
До конца недели дневные температуры будут колебаться в пределах 18−22 °C, ночные — в диапазоне 13−17 °C; характер погоды останется преимущественно облачным, с периодическими небольшими дождями и кратковременными умеренными осадками ближе к четвергу, при этом атмосферное давление сохранится в пределах 739−753 мм рт. ст., что соответствует близким к норме значениям.