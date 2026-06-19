Москвичам пообещали возвращение «красного лета» в воскресенье

До конца недели дневные температуры будут колебаться в пределах 18−22 °C, ночные — в диапазоне 13−17 °C; характер погоды останется преимущественно облачным, с периодическими небольшими дождями и кратковременными умеренными осадками ближе к четвергу, при этом атмосферное давление сохранится в пределах 739−753 мм рт. ст., что соответствует близким к норме значениям.