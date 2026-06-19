Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Калининграда рассказали, куда звонить, если внутренний Шариков рвётся наружу при виде бездомного кота

«Центр для безнадзорных животных» принимает заявки на отлов зверей, у которых нет хозяев.

Источник: Клопс.ru

Калининградцы могут подать заявку на отлов бездомных животных. О порядке действия рассказали в пресс-службе городской администрации.

Звонки и обращения горожан принимают специалисты «Центра для безнадзорных животных». При этом необходимо указать: место обнаружения животного, его внешний вид (окрас, размер) и по возможности прикрепить фотографию.

Заявки на отлов животных принимаются по следующим каналам связи:

по телефону: 8 (4012) 52−00−72 или 8−921−710−00−72, ежедневно с 8:30 до 17:30; через интернет-приёмную на официальном сайте службы cbzh.ru/; на портале «Госуслуг» в сервисе «Сообщение о нахождении животного без владельца»; по электронной почте gbucbzh@mail.ru.

«Каждое обращение будет рассмотрено специалистами центра. Своевременное информирование помогает обеспечить безопасность жителей и способствует решению вопроса с безнадзорными животными», — пояснили в мэрии.

В Советске Управляющая компания закрыла кошку с котятами в подвале без окон.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше