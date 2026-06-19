В мэрии Калининграда рассказали, куда звонить, если внутренний Шариков рвётся наружу при виде бездомного кота

по телефону: 8 (4012) 52−00−72 или 8−921−710−00−72, ежедневно с 8:30 до 17:30; через интернет-приёмную на официальном сайте службы cbzh.ru/; на портале «Госуслуг» в сервисе «Сообщение о нахождении животного без владельца»; по электронной почте gbucbzh@mail.ru.