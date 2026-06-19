Красноярский край почтит память павших в годы Великой Отечественной войны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае в ближайшие дни пройдут торжественные мероприятия, посвященные памятной дате — Дню памяти и скорби.
19−22 июня в «Доме дружбы народов “Родина” (Красноярск, пр. им. газеты “Красноярский рабочий”, 100 “в”) пройдут тематические кинопоказы. В летних оздоровительных и пришкольных лагерях, в учреждениях культуры проводят уроки мужества, лекции, мультимедийные выставки, онлайн-кинолектории, познавательные программы, литературные часы, посвящённые Дню памяти и скорби.
21 июня в 22:00 в столице края у Мемориала Победы (ул. Дудинская, 2А) пройдёт акция «Огненные картины войны». С помощью 12 000 свечей участники создадут изображения Ордена Отечественной войны и фразы «Красноярск помнит», «Один народ, одна Победа». Мероприятие проводится по инициативе активистов движения «Волонтёры Победы». Память павших в годы войны горожане почтут минутой молчания;
22 июня в 8:00 во всех территориях края начнётся церемония возложения венков и цветов к памятникам и мемориальным комплексам. В Красноярске мероприятие пройдёт у Вечного огня на площади Победы (ул. Дудинская, 2А). Участие в нём примут руководители города и края, ветераны, представители общественных объединений, молодёжных движений.
в 10:00 в Музее «Мемориал Победы» проведут тематическую экскурсию «85 шагов к памяти», в 16:00 — экскурсию «22 июня: взгляд сквозь слёзы»;
в 16:15 по местному времени состоится Общероссийская минута молчания. Акция проводится во всех общественных местах региона, на авто-, авиа- и железнодорожных вокзалах, на предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности;
20:00 на площади Мира в Красноярске горожан ждут на традиционный концерт классической музыки под открытым небом, посвящённый Дню памяти и скорби. Мероприятие задумано как художественно-театральная постановка. Она напомнит о трагических событиях 22 июня 1941 года и о цене, которую заплатил народ за Победу.
в 21:30 в столице края у Мемориала Победы (ул. Дудинская, 2А) начнётся акция «Свеча памяти». Красноярцы зажгут 3,5 тысячи свечей, составленных в цифру «85» и фразу «Красноярск помнит». Для получения именных свечей участникам необходимо прийти заранее и на месте пройти регистрацию. В рамках акции запланирована работа интерактивных площадок на военно-историческую и патриотическую тематику.