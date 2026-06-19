Красноярский край почтит память павших в годы Великой Отечественной войны

20:00 на площади Мира в Красноярске горожан ждут на традиционный концерт классической музыки под открытым небом, посвящённый Дню памяти и скорби. Мероприятие задумано как художественно-театральная постановка. Она напомнит о трагических событиях 22 июня 1941 года и о цене, которую заплатил народ за Победу.