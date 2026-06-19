Санслужба проверила производство хлеба после неприятной находки минчанки

Как пояснили проверяющие, клипсование происходит в самом конце производственного процесса. В том случае, если упаковочный аппарат срабатывает без пакета в ячейке, то свободная клипса может упасть на ленту транспортера нарезанного хлеба либо на рабочую поверхность, где и происходит фасовка хлеба в пакеты.