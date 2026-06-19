Санслужба проверила производство хлеба после неприятной находки минчанки. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
В нарезанном хлебе, который жительница Минска купила в одном из магазинов торгового центра Dana Mall, оказалась клипса для зажима упаковки. Женщина через соцсети обратилась к предприятию. На публикацию обратили внимание сотрудники центра гигиены и эпидемиологии Октябрьского районы.
Специалисты проверили информацию, которую опубликовала минчанка, и пришли к выводу, что жалоба была небезосновательной. После этого эпидемиологи пришли с проверкой на хлебозавод и изучили соблюдение санитарных требований на всех этапах производства и упаковки продукции.
Как пояснили проверяющие, клипсование происходит в самом конце производственного процесса. В том случае, если упаковочный аппарат срабатывает без пакета в ячейке, то свободная клипса может упасть на ленту транспортера нарезанного хлеба либо на рабочую поверхность, где и происходит фасовка хлеба в пакеты.
«Это значит, что попадание части металлопластиковой клипсы является нарушением технологического процесса на линии фасовки», — сообщили эпидемиологи.
Предприятию рекомендовали усилить производственный контроль именно на этапе упаковки продукции.