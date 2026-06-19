В Красноярске работодателей начнут штрафовать за отказ нанимать участников СВО

В Красноярском крае работодателей планируют штрафовать за игнорирование квот для трудоустройства участников специальной военной операции. Как пишут «Горновости», законопроект об административной ответственности одобрили в первом чтении на сессии Заксобрания региона.
Компании со штатом свыше 100 человек хотят обязать выделять квоту — 1% рабочих мест для участников СВО. За нарушение грозит штраф:
— должностные лица — от трех до пяти тысяч рублей;
— ИП — от пяти до 10 тысяч;
— юридические лица — от 10 до 30 тысяч.
Аналогичные нормы уже применяются в ряде регионов нашей страны.
Необходимость нововведений продиктована принятием закона о содействии в трудоустройстве ветеранов боевых действий.
Ранее в крае стало известно о назначении двух участников спецоперации на управленческие посты. Так, Дмитрий Корольков стал заместителем руководителя администрации Центрального района Красноярска. У него два высших образования, много лет работал в СК, имеет звание полковника юстиции.