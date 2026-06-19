«Тагмет» нарастил экспорт на 10% в 2025 году

Помимо этого, в пресс-службе отметили, что объем производства на Тагмете, как и в целом по ТМК, в 2025 году сократился из-за падения спроса в потребляющих отраслях. К концу 2026 года завод рассчитывает восстановить показатели 2024 года по выпуску непрерывнолитой заготовки и бесшовных труб.