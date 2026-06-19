Гимназия № 13 на Лесной готовится к открытию после капремонта

С 1 сентября 2026 года в гимназии будут обучаться более 320 школьников с 1 по 8 класс. Одним из ключевых направлений станет ранняя подготовка учащихся к профильному обучению. Так, с шестого класса планируется введение пропедевтических курсов по физике, а с седьмого — по химии. Такие занятия помогут школьникам систематизировать базовые знания и подготовиться к дальнейшему углубленному изучению предметов.