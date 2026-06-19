Гимназия № 13 на Лесной готовится к открытию после капремонта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Октябрьском районе продолжается подготовка к открытию обновленной гимназии № 13 на улице Лесной, 147. Капитальный ремонт здания, построенного более полувека назад, завершится до конца июля.
В ходе масштабного обновления специалисты полностью заменили инженерные коммуникации, восстановили фасад здания, а учебные кабинеты оснастили новой мебелью и современным оборудованием. После завершения ремонта школа получит современную образовательную среду, отвечающую актуальным требованиям к качеству обучения.
С 1 сентября 2026 года в гимназии будут обучаться более 320 школьников с 1 по 8 класс. Одним из ключевых направлений станет ранняя подготовка учащихся к профильному обучению. Так, с шестого класса планируется введение пропедевтических курсов по физике, а с седьмого — по химии. Такие занятия помогут школьникам систематизировать базовые знания и подготовиться к дальнейшему углубленному изучению предметов.
Учебный процесс будет организован в одну смену. Во второй половине дня школьники смогут посещать дополнительные занятия и кружки. Для учеников младших классов откроются секции по английскому языку, хореографии, изобразительному искусству и шахматам. Также в гимназии будут работать группы продленного дня, сообщают в мэрии.