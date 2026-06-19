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США заявили о гибели трех человек при ударе по судну наркоторговцев

Три человека погибли при ударе США по судну, которое, по версии американских военных, использовалось для наркотрафика в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

Источник: РБК

Три человека погибли при ударе США по судну, которое, по версии американских военных, использовалось для наркотрафика в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

Удар нанесла объединенная оперативная группа Joint Task Force Southern Spear по приказу командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована. В командовании заявили, что разведка подтвердила движение судна по «известным маршрутам наркотрафика» и его использование в операциях по перевозке наркотиков.

«Трое мужчин-наркотеррористов были убиты в ходе этой операции. Американские военные не пострадали», — говорится в сообщении.

В начале июня Южное командование США уже сообщало об ударе по судну в восточной части Тихого океана, которое, по утверждению военных, было связано с наркотрафиком. Тогда погибли двое мужчин.

В феврале SOUTHCOM заявляло о гибели трех человек при похожем ударе по судну, шедшему по «известным маршрутам контрабанды наркотиков» в восточной части Тихого океана.

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