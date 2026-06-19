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12-летняя «жертва» оказалась на скамье подсудимых: школьница придумала, как выманить деньги у родителей

12-летняя девочка инсценировала похищение, чтобы вымогать деньги у родителей.

Источник: Комсомольская правда

В Бразилии родители заявили о похищении 12-летней дочери, но выяснилось, что это инсценировка для вымогательства денег у семьи. Об этом пишет издание Odditycentral.

Отмечается, что школьница хотела прикинуться «жертвой», чтобы получить побольше денег у родителей, но оказалась на скамье подсудимых. Издание пишет, что около часа ночи поступило сообщение о ложном похищении 12-летней девочки из Итайополиса, штат Санта-Катарина, Бразилия. Девочка исчезла из дома и начала отправлять родителям сообщения о похищении, утверждая, что подвергалась угрозам и жестокому обращению.

Родители обратились в полицию, и отдел уголовных расследований города Мафра начал искать похищенную дочь. Около 11 утра пропавшая девочка отправила родителям сообщение с требованием выкупа, чтобы ее не убили. Через несколько часов полиция нашла ее живой в доме на сельской окраине Итайополиса.

Спецназ готовился освободить 12-летнюю девочку, но похитителей не оказалось. Во время допроса девочка призналась, что выдумала похищение, чтобы вымогать деньги у родителей. Девушку задержали за вымогательство. Её юный возраст вызывает вопросы о возможных юридических последствиях.

Ранее KP.RU сообщил, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом о похищении десятилетней девочки в Нижневартовске и потребовал доклад по этому делу. Бастрыкин отметил, что берет расследование этого дела под собственный контроль.