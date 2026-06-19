12-летняя «жертва» оказалась на скамье подсудимых: школьница придумала, как выманить деньги у родителей

Отмечается, что школьница хотела прикинуться «жертвой», чтобы получить побольше денег у родителей, но оказалась на скамье подсудимых. Издание пишет, что около часа ночи поступило сообщение о ложном похищении 12-летней девочки из Итайополиса, штат Санта-Катарина, Бразилия. Девочка исчезла из дома и начала отправлять родителям сообщения о похищении, утверждая, что подвергалась угрозам и жестокому обращению.