Десять стран выступили против возвращения баскетболистов из РФ на турниры

9 июня в пресс-службе Всероссийской федерации парусного спорта сообщили, что Совет Международной федерации парусного спорта принял решение допустить спортсменов из России до соревнований среди юниоров (до 23 лет) с использованием флага и гимна. Кроме того, сняты все ограничения для белорусских спортсменов.