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Десять стран выступили против возвращения баскетболистов из РФ на турниры

Десять стран направили коллективное обращение в Международную федерацию баскетбола, выступив против возможного возвращения России и Белоруссии к участию в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

Десять стран направили коллективное обращение в Международную федерацию баскетбола, выступив против возможного возвращения России и Белоруссии к участию в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

Обращение подписали руководители баскетбольных федераций Украины, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Швеции. В документе говорится, что на данном этапе речь идет о возможном участии российских и белорусских спортсменов в Кубке мира ФИБА 3×3 среди игроков до 23 лет.

Авторы обращения также допустили возможность бойкота матчей против команд из России и Белоруссии.

— Это противоречит ценностям ответственности, солидарности и уважения, на которых основан международный спорт, — цитирует документ Lenta.ru.

9 июня в пресс-службе Всероссийской федерации парусного спорта сообщили, что Совет Международной федерации парусного спорта принял решение допустить спортсменов из России до соревнований среди юниоров (до 23 лет) с использованием флага и гимна. Кроме того, сняты все ограничения для белорусских спортсменов.

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