В Назарово 16-летний мотоциклист без прав устроил гонки от ДПС (видео)

В Назарово инспекторы ДПС задержали 16-летнего подростка на мотоцикле без госномера. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Во время патрулирования полицейские заметили мотоцикл Regulmoto CR-X без государственного регистрационного знака. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. После непродолжительного преследования мотоциклиста задержали. Им оказался 16-летний подросток. Он рассказал, что покататься на мотоцикле ему разрешил совершеннолетний брат.
На родственника составили административный материал за передачу транспорта человеку без права управления. Ему грозит штраф 30 тыс. рублей. На самого подростка составили материалы за управление без водительского удостоверения, без полиса ОСАГО и за невыполнение законного требования полицейских об остановке. Общая сумма штрафов составила около 15 тыс. рублей.
Дело передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Мотоцикл поместили на спецстоянку.