В Назарово 16-летний мотоциклист без прав устроил гонки от ДПС (видео)

На родственника составили административный материал за передачу транспорта человеку без права управления. Ему грозит штраф 30 тыс. рублей. На самого подростка составили материалы за управление без водительского удостоверения, без полиса ОСАГО и за невыполнение законного требования полицейских об остановке. Общая сумма штрафов составила около 15 тыс. рублей.