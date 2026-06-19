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В Хабаровском крае две золотодобывающие компании попались на нарушениях с беспилотниками

Транспортная прокуратура заставила золотодобытчиков из Магадана застраховать дроны после проверки.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае Магаданская транспортная прокуратура выявила нарушения при использовании беспилотных летательных аппаратов. Две золотодобывающие компании пренебрегли требованиями закона. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, проверка показала, что организации эксплуатировали дроны без обязательного страхования гражданской ответственности перед третьими лицами. Проще говоря, если бы беспилотник рухнул и повредил чужое имущество, причинил вред здоровью или жизни людей, пострадавшие не получили бы никаких выплат. Для золотодобытчиков, работающих в том числе вблизи населённых пунктов, это создавало серьёзные риски.

Руководителям обеих компаний внесены представления об устранении нарушений. Реакция последовала оперативно — недостатки исправлены, договоры страхования заключены. Ответственные работники, допустившие промах, привлечены к дисциплинарной ответственности. Транспортная прокуратура продолжит надзор за соблюдением законодательства в сфере эксплуатации беспилотных аппаратов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru