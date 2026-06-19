В Хабаровском крае две золотодобывающие компании попались на нарушениях с беспилотниками

Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, проверка показала, что организации эксплуатировали дроны без обязательного страхования гражданской ответственности перед третьими лицами. Проще говоря, если бы беспилотник рухнул и повредил чужое имущество, причинил вред здоровью или жизни людей, пострадавшие не получили бы никаких выплат. Для золотодобытчиков, работающих в том числе вблизи населённых пунктов, это создавало серьёзные риски.