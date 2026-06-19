В Хабаровске выложат слово «Помним» из 1418 свечей

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре на этой неделе пройдут бесплатные тренировки, пробежки и массовые спортивные акции в рамках проекта «Доступный спорт», — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Одним из главных событий станет беговая акция «Свеча памяти», которая состоится 22 июня в День памяти и скорби. Участники пробегут около трёх километров от Универсального краевого спортивного комплекса до мемориального комплекса на Площади Славы. После финиша у Вечного огня будет выложено слово «Помним» из 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.
Сбор участников начнётся в 20:30 на стадионе имени Ленина. Перед стартом состоится минута молчания. Присоединиться к акции смогут все желающие после предварительной регистрации.
Кроме того, 20 июня хабаровчан приглашают на бесплатную йогу Айенгара возле Арены «Ерофей», а также на оздоровительную тренировку на «умной площадке». Любителей бега ждут традиционные утренние пробежки по набережной стадиона имени Ленина.
В Комсомольске-на-Амуре в этот же день состоится «Чемпионская зарядка», которую проведёт инструктор по йоге Олеся Шу. Занятие рассчитано на участников любого уровня подготовки.
Также продолжается набор детей старше четырёх лет в подготовительную группу по фристайлу в Хабаровске.
Напомним, 2026 год объявлен губернатором Дмитрием Демешиным Годом спорта в Хабаровском крае. Проект «Доступный спорт» реализуется в рамках государственной программы «Спорт России», инициированной Президентом страны Владимиром Путиным, и направлен на вовлечение жителей региона в регулярные занятия физической культурой.