В Хабаровске выложат слово «Помним» из 1418 свечей

Одним из главных событий станет беговая акция «Свеча памяти», которая состоится 22 июня в День памяти и скорби. Участники пробегут около трёх километров от Универсального краевого спортивного комплекса до мемориального комплекса на Площади Славы. После финиша у Вечного огня будет выложено слово «Помним» из 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.