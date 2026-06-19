Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фейковым заработком

Правоохранители предупреждают, что платформа не приносит реального заработка и не имеет валюты. Цифры на экране — психологическая уловка для перевода средств под предлогом комиссии или верификации. МВД России призывает быть бдительными и не оплачивать услуги ради легкого дохода в сети.