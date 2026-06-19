В Хабаровске открылась выставка в честь годовщины договора России и КНДР

В Хабаровске открылась выставка, посвященная второй годовщине подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. На площадках Дальневосточной государственной научной библиотеки развернулась представлены экспонаты, повествующие о развитии сотруднических отношений двух стран, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Экспозиция состоит из 250 книг и журналов, фотографий, предметов декоративно-прикладного искусства, отражающие традиции и культуру корейского народа.
— В нашей библиотеке с 2012 года действует корейский центр, вся его работа посвящена изучению КНДР. Там мы собираем тематическую литературу, предметы декоративного искусства, знания о наших ближайших соседях. На выставке представлены книги, привезенные из Северной Кореи. Большинство из них изданы на русском языке, — подчеркнул генеральный директор учреждения Татьяна Якуба.
Вход на выставку бесплатный, посетить ее можно до 21 июня в рабочие часы музея — с 10:00 до 19:00.
Напомним, что в прошлом году после пятилетнего перерыва Между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой возобновилось железнодорожное пассажирское сообщение. В Хабаровск прибыл вагон Пхеньян — Москва.