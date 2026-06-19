В Хабаровске открылась выставка в честь годовщины договора России и КНДР

— В нашей библиотеке с 2012 года действует корейский центр, вся его работа посвящена изучению КНДР. Там мы собираем тематическую литературу, предметы декоративного искусства, знания о наших ближайших соседях. На выставке представлены книги, привезенные из Северной Кореи. Большинство из них изданы на русском языке, — подчеркнул генеральный директор учреждения Татьяна Якуба.