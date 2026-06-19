На Новочеркасской ГРЭС монтируют два энергоблока мощностью 170 и 324 МВт

Объекты возводятся с применением оборудования отечественных производителей. Сейчас на объекте закрыт тепловой контур главного корпуса, начат монтаж электротехнического оборудования для собственных нужд. Кроме того, на территорию доставлены и смонтированы три синхронных турбогенератора ТТК-115−2УЗ с установленной мощностью 115 МВт, напряжением 10,5 кВ, частотой вращения 3000 об/мин и частотой электрического тока 50 Гц. Оборудование изготовлено заводом ООО «Электротяжмаш-Привод».