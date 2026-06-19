Максим Лубяной: «Особого внимания заслуживает молодёжный сегмент»

Особого внимания заслуживает молодёжный сегмент. Здесь важен не столько страх перед дипфейками, сколько сам характер восприятия политической реальности у поколения, выросшего в цифровой среде. Для них граница между событием и его медийной репрезентацией практически стёрта. Уязвимость этой аудитории заключается не в отсутствии критического мышления как такового, а в том, что их критический аппарат настроен на проверку фактов внутри самой цифровой среды, а не на верификацию её базовых допущений. Иными словами, молодой человек готов проверить ссылку на достоверность, но редко задаётся вопросом, почему ему показывают именно этот факт, именно в этом контексте и именно сейчас. Он видит факты, но не видит повестку. Это создаёт принципиально новый вызов: противодействие должно сместиться с уровня «опровержение фейка» на уровень «обнажение механизма производства фейка». Не контент, а контекст его генерации становится полем борьбы.