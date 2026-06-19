Максим Лубяной: «Особого внимания заслуживает молодёжный сегмент»

«Успешность кампании будет определяться не тем, насколько удастся изолировать систему от внешних воздействий (это невозможно), а тем, насколько удастся сохранить внутреннюю связность и скорость обратной связи при росте информационного шума», — считает директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной, рассуждая о том, с помощью каких инструментов и методов следует противостоять попыткам внести хаос в избирательную кампанию.
"Старт избирательной кампании, официально данный в середине июня 2026 года, запускает трёхмесячный цикл, который завершится единым днём голосования 20 сентября. Эта кампания накладывается на уникальную конфигурацию внешних и внутренних факторов. Беспрецедентное информационное давление, фиксируемое с начала года, к моменту назначения выборов приобрело не фоновый, а системный характер. Западные игроки рассматривают этот электоральный цикл не как наблюдательный, а как инструментальный — площадку для проверки гипотезы о возможности дестабилизации российской политической системы через совокупность когнитивных и технологических атак.
Формально кампания укладывается в стандартный трёхмесячный цикл, предусмотренный законодательством. Однако ключевая особенность не в длительности, а в контексте: старт происходит на фоне уже разогнанного внешнего давления. Именно этот контекст делает классические инструменты политического менеджмента: длительные разъяснительные кампании, масштабные социологические замеры с последующей коррекцией, институциональные изменения — операционально несостоятельными. На первый план выходит не долгосрочное планирование, а способность системы к быстрой рефлексии и точечной смысловой корректировке. Это не вопрос административного ресурса, а вопрос архитектуры коммуникаций: насколько быстро сигнал с периферии доходит до центра и насколько адекватно центр возвращает откорректированный нарратив.
Особого внимания заслуживает молодёжный сегмент. Здесь важен не столько страх перед дипфейками, сколько сам характер восприятия политической реальности у поколения, выросшего в цифровой среде. Для них граница между событием и его медийной репрезентацией практически стёрта. Уязвимость этой аудитории заключается не в отсутствии критического мышления как такового, а в том, что их критический аппарат настроен на проверку фактов внутри самой цифровой среды, а не на верификацию её базовых допущений. Иными словами, молодой человек готов проверить ссылку на достоверность, но редко задаётся вопросом, почему ему показывают именно этот факт, именно в этом контексте и именно сейчас. Он видит факты, но не видит повестку. Это создаёт принципиально новый вызов: противодействие должно сместиться с уровня «опровержение фейка» на уровень «обнажение механизма производства фейка». Не контент, а контекст его генерации становится полем борьбы.
Что касается общего эмоционального фона — здесь аналитический интерес представляет парадоксальный эффект внешнего давления. Привычная логика подсказывает, что нарастание угроз усиливает тревожность. Однако опыт последних лет демонстрирует обратную закономерность: в условиях, когда внешнее воздействие становится перманентным, общество вырабатывает своего рода когнитивный иммунитет, при котором уровень тревоги не растёт линейно, а флуктуирует в пределах допустимой нормы, пока система сохраняет предсказуемость внутренних процедур. Именно предсказуемость: понятность правил игры, прозрачность этапов кампании, ритмичность информационных сигналов — выступает главным стабилизатором. Хаос порождается не стрессом, а неопределённостью. В условиях внешнего шума контрмерой становится не бюрократическая рутина, а живое присутствие. Эффективнее любых разъяснительных кампаний работает прямое общение — встречи, диалоги, ответы на вопросы без посредников. Когда вокруг нарастает цифровой хаос, человек ищет опору не в графиках и регламентах, а в конкретном лице, которому можно задать вопрос и получить живой ответ. Именно этот канал — человеческий, нефильтрованный, оказывается самым устойчивым к информационным вбросам. Пока есть контакт, есть и доверие.
Таким образом, главный вывод для аналитического осмысления: сентябрьская кампания 2026 года является первым крупным электоральным испытанием в условиях «гибридной нормы», когда внешнее вмешательство перестало быть исключительным обстоятельством и стало постоянным операционным фоном. Успешность кампании будет определяться не тем, насколько удастся изолировать систему от внешних воздействий (это невозможно), а тем, насколько удастся сохранить внутреннюю связность и скорость обратной связи при росте информационного шума. Молодое поколение в этой конструкции — не слабое звено, а индикатор: если система сможет предложить им не защиту от правды, а инструмент для самостоятельной проверки правды, она получит не просто лояльного избирателя, а соучастника в поддержании легитимности процесса. Именно соучастие, а не пассивное доверие — формула устойчивости в этих условиях".