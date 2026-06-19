Истекающего кровью автора хита «За тебя калым отдам» доставили в больницу, концерты отменены

А ранее певица Ольга Бузова получила тяжёлую травму у себя дома во время падения в душе. Звезду доставили в больницу, где она перенесла операцию. После этого Бузова вышла на связь из палаты и поделилась подробностями. Певица оказалась в инвалидной коляске.