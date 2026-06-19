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Истекающего кровью автора хита «За тебя калым отдам» доставили в больницу, концерты отменены

Певец Мурат Тхагалегов, известный по хиту «За тебя калым отдам», экстренно госпитализирован в Новосибирске. По данным Mash, у артиста открылось кровотечение из пищевода, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Источник: Life.ru

Ухудшение состояния произошло сразу после его прилёта в город, где 13 июня он должен был выступить в баре «Руки Вверх». Артиста доставили в медучреждение, где ему планируют провести лигирование — пережмут сосуды в пищеводе специальными кольцами для предотвращения повторного кровотечения.

Врачи запретили Тхагалегову перелёты из-за риска повторного кровотечения. В больнице он, по предварительным данным, проведёт около двух недель, а возвращение к концертной деятельности ожидается в июле.

Из-за состояния здоровья уже отменены концерты в нескольких городах, включая Пермь, Челябинск и Екатеринбург. Под вопросом остаются выступления в Геленджике и Владимире.

А ранее певица Ольга Бузова получила тяжёлую травму у себя дома во время падения в душе. Звезду доставили в больницу, где она перенесла операцию. После этого Бузова вышла на связь из палаты и поделилась подробностями. Певица оказалась в инвалидной коляске.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.