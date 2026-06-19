Мошенники предлагают россиянам ваучеры на бесплатное топливо

Злоумышленники запустили новую схему обмана: они предлагают получить ваучеры на 20−100 литров бензина якобы по государственной программе поддержки. Для этого жертв заманивают на специальный сайт, где обещают бесплатное топливо на более чем 500 сетях АЗС по всей стране. Чтобы получить «подарок», нужно заполнить форму с персональными данными и реквизитами банковской карты. Эксперты предупреждают: никакого отношения к реальным мерам поддержки это предложение не имеет. Вместо бензина человек рискует потерять личные данные и деньги со счета. Правоохранительные органы призывают быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам. Государственные программы поддержки никогда не требуют ввода банковских реквизитов на случайных сайтах.