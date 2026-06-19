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Количество многодетных семей в России увеличилось в 1,5 раза с 2019 года

На VI форуме «Многодетная Россия» обсудили развитие системной поддержки семей с детьми. Статистика демонстрирует положительную динамику: с 2019 года количество многодетных семей в стране выросло в 1,5 раза. Сегодня в стране насчитывается почти 2,9 млн таких семей, в которых воспитываются около 9,5 млн детей. Федеральный центр ведет работу по поддержке — для многодетных родителей сняты.

На VI форуме «Многодетная Россия» обсудили развитие системной поддержки семей с детьми. Статистика демонстрирует положительную динамику: с 2019 года количество многодетных семей в стране выросло в 1,5 раза. Сегодня в стране насчитывается почти 2,9 млн таких семей, в которых воспитываются около 9,5 млн детей. Федеральный центр ведет работу по поддержке — для многодетных родителей сняты ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком в возрасте до полутора лет. По уровню социальной поддержки женщины, имеющие звание «Мать-героиня», приравнены к Героям труда. «Именно на примере многодетных семей мы особенно видим, что любая мера поддержки должна учитывать реальную жизнь семьи: разные возрасты детей, занятость родителей, жилищные вопросы и расходы на образование, лечение, транспорт, отдых, необходимость совмещать профессиональную реализацию с воспитанием детей», — подчеркнула зампредседателя правительства Татьяна Голикова. В Хабаровском крае каждый четвертый ребенок растет в многодетной семье. Таких семей становится больше — в 2025 году в крае было свыше 23 тысяч многодетных семей, в которых воспитывалось более 78 тысяч детей, а сейчас около 25 тысяч, в которых воспитывается более 85,2 тысяч детей.

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