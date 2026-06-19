Житель Хабаровского края зарезал сестру

В поселке Молодежном Комсомольского района произошла ночью 19 февраля этого года произошла трагедия: в квартире на Октябрьской улице 37-летний обвиняемый вместе с родной сестрой распивал спиртные напитки. Между родственниками возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес сестре удар кухонным ножом в область грудной клетки. 38‑летняя женщина скончалась на месте происшествия. Уголовное дело за убийство направлено для рассмотрения в Комсомольский районный суд Хабаровского края.