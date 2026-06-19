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Экотропа «Водопад Учан‑Су» снова открыта для туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. На южном берегу Крыма снова открыли для туристов экологическую тропу «Водопад Учан‑Су». Об этом сообщает в пятницу пресс-служба учреждения «Заповедный Крым».

Источник: РИА "Новости"

11 июня тропу частично закрывали для посещения из-за обвала горной породы, сообщалось ранее.

«Экологическая тропа “Водопад Учан‑Су” вновь открыта для посещения туристами», — проинформировали в учреждении.

Как указали в пресс-службе, сползание и обрушение горной породы после обильных и продолжительных осадков на маршруте наблюдаются ежегодно. В этот период доступ к тропе закрывается для проведения очистных работ и обследования грунта.

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