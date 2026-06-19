Экотропа «Водопад Учан‑Су» снова открыта для туристов

11 июня тропу частично закрывали для посещения из-за обвала горной породы, сообщалось ранее.
«Экологическая тропа “Водопад Учан‑Су” вновь открыта для посещения туристами», — проинформировали в учреждении.
Как указали в пресс-службе, сползание и обрушение горной породы после обильных и продолжительных осадков на маршруте наблюдаются ежегодно. В этот период доступ к тропе закрывается для проведения очистных работ и обследования грунта.
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