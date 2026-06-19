Володин прокомментировал закон о запрете продажи вейпов

«Был принят закон долгожданный. Речь идет о предоставлении возможности регионам вводить запрет на продажу вейпов. Решение обоснованное, более того, необходимое, учитывая, что продавцы вейпов делают все для того, чтобы те, кто пользуются этой продукцией, на них в буквальном смысле слова подсели», — сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе «Макс».