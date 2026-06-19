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Володин прокомментировал закон о запрете продажи вейпов

Володин назвал закон о запрете продажи вейпов обоснованным.

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Продавцы вейпов делают все для того, чтобы те, кто пользуется такой продукцией, на них «подсели», поэтому закон о праве регионов РФ вводить временный запрет на продажу вейпов является обоснованным и необходимым, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума 9 июня приняла закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.

«Был принят закон долгожданный. Речь идет о предоставлении возможности регионам вводить запрет на продажу вейпов. Решение обоснованное, более того, необходимое, учитывая, что продавцы вейпов делают все для того, чтобы те, кто пользуются этой продукцией, на них в буквальном смысле слова подсели», — сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе «Макс».

Он подчеркнул, что вкусовые добавки, ароматизаторы делают вейпы привлекательными, особенно на это попадаются дети.

«Родители бьют тревогу, учителя. Врачи говорят о том, что количество заболеваний дыхательных путей выросло на 30%. Мы проводили опросы, и люди высказывают мнение о необходимости запрета этой продукции», — отметил председатель Госдумы.

Володин добавил, что депутаты при принятии решения исходили из того, что в регионе лучше знают ситуацию. По его словам, получив такие полномочия, они могут принять выверенные решения. Подобные законы уже есть в Нижегородской области, в Пермском крае, Пензенской области.

В ноябре 2025 года президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России.

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