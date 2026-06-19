В Новосибирске возбуждено дело по факту пожара с двумя пострадавшими

В Калининском районе Новосибирска утром в пятницу произошёл хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир на втором этаже трёхэтажного дома № 57 по улице Народной. После этого началось возгорание, которое перекинулось на кровлю и соседние помещения. Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Два человека пострадали и были госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). «Заельцовским межрайонным следственным отделом Новосибирска следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура Калининского района также организовала проверку. На месте работают экстренные службы, создан оперативный штаб. Пожарным удалось спасти четырёх человек и не допустить распространения огня на соседние квартиры. В тушении участвовали 76 человек и 24 единицы техники, из них от МЧС — 52 человека и 18 единиц. Сейчас открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкций.
В доме насчитывается 20 квартир. Власти рассмотрят возможность расселения жильцов и восстановления здания, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Причины хлопка газа устанавливаются.