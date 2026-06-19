В Новосибирске возбуждено дело по факту пожара с двумя пострадавшими

В Калининском районе Новосибирска утром в пятницу произошёл хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир на втором этаже трёхэтажного дома № 57 по улице Народной. После этого началось возгорание, которое перекинулось на кровлю и соседние помещения. Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Два человека пострадали и были госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.