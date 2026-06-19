Водоснабжение в Таганроге нарушено из‑за коммунальной аварии

В Таганроге произошёл порыв трубы диаметром 300 мм на водопроводе по адресу улица П. Тольятти, 223.
По сообщению главы города Светланы Камбуловой, аварийные бригады оперативно прибыли на место происшествия и приступили к устранению неисправности.
В связи с аварией временно изменены параметры водоснабжения в районе, ограниченном улицами Дзержинского, П. Тольятти и Московской.
Планируемый срок завершения ремонтных работ — сегодня до 12:00. Специалисты предпринимают все необходимые меры для восстановления водоснабжения в более короткие сроки.