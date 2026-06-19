Северные города Красноярского края ждет масштабное обновление

Накануне состоялось заседание сессии Законодательного собрания края, в ходе которого председатель регионального правительства Алексей Медведев представил доклад о работе кабмина в минувшем году. Один из рассмотренных вопросов — итоги работы по развитию северных территорий. В минувшем году на федеральном уровне были одобрены и утверждены стратегии долгосрочного социально-экономического развития для Норильско-Дудинской агломерации и поселка Диксон, которые получили статус опорных территорий Арктической зоны. В настоящее время ведется подготовка аналогичного документа для Хатанги. В данных планах, рассчитанных до 2035 года, предусмотрены масштабные работы по модернизации существующей и возведению новой инфраструктуры в сферах жилищного и коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и социальной сферы. Совокупный объем финансирования из всех источников составит 67,5 млрд рублей. Эти инициативы напрямую скоординированы с выполнением крупных инвестиционных проектов, которые осуществляются на территории северных районов региона. И, думаю, коллеги могут подтвердить, что Норильск, Дудинку и Диксон ждет масштабное обновление, связанное с инвестиционным развитием и запуском Трансарктического транспортного коридора, — подчеркнул Алексей Медведев.