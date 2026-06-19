Нижегородец заплатили 344 тысяч рублей за украденное электричество

Житель Нижегородской область стал рекордсменом по объему похищенной электроэнергии — 43 800 кВт.ч. Воровство обошлось недобросовестному потребителю в 344 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «ТНС энерго НН».
Как объяснили в компании, такое количество киловатт хватило бы для работы электрочайника мощностью 2 кВт без остановки на протяжении 2,5 лет.
Всего за год на территории региона выявили 549 случаев безучетного потребления ресурса на сумму около 20 млн рублей.
Жителям напоминают, что энерговоровство грозит финансовыми потерями, отключением, а также уголовной и административной ответственностью. «ТНС энерго НН» использует современные методы, чтобы комплексно выявлять нарушителей.
Ранее мы писали, что мошенники обманывают нижегородцев под видом сотрудников «ТНС энерго НН».