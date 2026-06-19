Евгений Семенов: «Сегодня пропаганда — это уже не игра в “Чапая”, это игра в Го»

«Несмотря на то, что институт пропаганды — это древнейший социальный институт, и за много веков он накопил гигантский опыт, сегодня он, как и многие другие социальные институты, переживает кризис модернизации, порождённый новым этапом развития информационно-коммуникационных технологий», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, рассуждая о том, с помощью каких инструментов и методов следует противостоять попыткам внести хаос в избирательную кампанию.
"В условиях коммуникационного многообразия (изобилия) старые методы пропаганды, обоснованные ещё Лассуэллом, как и методы антипропаганды, работают уже без прежнего эффекта.
Потеря эффективности связана с исчезновением прежней системы контролируемых каналов коммуникации. Актуальное информационное пространство находится в состоянии перманентного информационного митоза и фрагментирования. Традиционные СМИ, а также соцсети, мессенджеры, блоги, подкасты формируют коммуникационное изобилие, а алгоритмы рекомендаций создают «информационные пузыри». В таких условиях сформировать у аудитории единую картину мира крайне сложно. Аудитория распадается на интрогруппы со своими медиаисточниками. То, что работает в одном сегменте, игнорируется в другом.
Появились новые инструменты и механизмы воздействия на сознание аудитории. Алгоритмы платформ формируют информпоток так, что человек видит в основном то, что подтверждает его запросы и предпочтения. Тонкое таргетирование, микросегментация аудитории, генерация контента с помощью ИИ воздействуют более адресно и эффективно, чем прямая пропаганда. Старые методы, похожие на информационные ковровые бомбардировки, выглядят нелепо на фоне спотовых ядовитых информационных инъекций.
По определению Лассуэлла, пропаганда — это «менеджмент коллективных мнений», и согласно теории пропаганды (построенной на принципах бихевиоризма) человек — это объект, который реагирует на тот или иной стимул. Но сегодня сменилась перцептивная модель общества. Современный человек искушён в медиаманипуляциях, он использует фактчекинг, ищет альтернативные мнения, владеет основами критического мышления. Он превращается из объекта в субъект, и это также снижает эффективность пропаганды.
Не менее сложно сегодня выглядит ситуация с контрпропагандой. Ее испытанный арсенал (разоблачение мифов, работа с фейками, обесценивание образа врага и т. д.) также утрачивает эффективность. Грубые пропагандистские методы или попытки публично разоблачать пропагандистские интервенции врага могут провоцировать «эффект Барбары Стрейзанд». Происходит это потому, что с фрагментированной, а зачастую капсулированной аудиторией, которая уже попала под влияние пропагандистского нарратива, установить контакт невозможно. Любая попытка будет иметь обратный эффект.
В целом ситуация в информационном пространстве изменилась настолько, что для сохранения позитивного эмоционального настроя и спокойствия общества в условиях внешнего давления сегодня нужны иные подходы: более тонкие, гибкие, деликатные, персонализированные, учитывающие сложность и динамичность современной коммуникационной среды. Сегодня пропаганда — это уже не игра в «Чапая», это игра в Го".