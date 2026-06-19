Евгений Семенов: «Сегодня пропаганда — это уже не игра в “Чапая”, это игра в Го»

По определению Лассуэлла, пропаганда — это «менеджмент коллективных мнений», и согласно теории пропаганды (построенной на принципах бихевиоризма) человек — это объект, который реагирует на тот или иной стимул. Но сегодня сменилась перцептивная модель общества. Современный человек искушён в медиаманипуляциях, он использует фактчекинг, ищет альтернативные мнения, владеет основами критического мышления. Он превращается из объекта в субъект, и это также снижает эффективность пропаганды.