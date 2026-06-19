Почти 2 млн человек стали клиентами нижегородских гостиниц за год

К 2025 году в Нижегородской области насчитывалось 664 средства размещения с 20,1 тысячи номеров — это позволило принять более 56 тысяч гостей одновременно. За год число объектов выросло на 12,9%, а номерной фонд — на 8,8%. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородстата.
Региональный гостиничный рынок предлагает разные форматы — от отелей и мотелей до хостелов, санаторно‑курортных комплексов и туристических баз. Для комфортного приёма гостей доступно 1,3 тысячи номеров высшей категории и 381 номер, адаптированный для людей с ограниченными возможностями.
В 2025 году средства размещения обслужили 1,9 млн человек — рост на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Почти четверть гостей приезжали по деловым и профессиональным причинам, а 73% — для личных целей. Среди личных поездок наиболее массовыми были отпуск и отдых (1,1 млн человек), затем следуют профессиональное обучение (80,3 тыс.), лечебные и оздоровительные процедуры (60,7 тыс.), паломничества (40,5 тыс.) и прочие цели (146,7 тыс.). В сумме объём оказанных ночёвок достиг 6,0 млн, что на 0,7% больше, чем годом ранее.
Иностранные гости составили небольшую долю — 41,8 тыс. человек, при этом россияне составляли 97,8% всех размещённых. Обслуживанием клиентов в регионе в 2025 году занимались свыше 9 тысяч человек — рост персонала на 8%.
Эксперты отмечают, что доступность и разнообразие средств размещения, а также уровень сервиса и клиентоориентированность персонала остаются ключевыми факторами при выборе места проживания и сразу влияют на туристическую привлекательность области.