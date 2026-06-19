Почти 2 млн человек стали клиентами нижегородских гостиниц за год

В 2025 году средства размещения обслужили 1,9 млн человек — рост на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Почти четверть гостей приезжали по деловым и профессиональным причинам, а 73% — для личных целей. Среди личных поездок наиболее массовыми были отпуск и отдых (1,1 млн человек), затем следуют профессиональное обучение (80,3 тыс.), лечебные и оздоровительные процедуры (60,7 тыс.), паломничества (40,5 тыс.) и прочие цели (146,7 тыс.). В сумме объём оказанных ночёвок достиг 6,0 млн, что на 0,7% больше, чем годом ранее.