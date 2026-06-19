Угрожавший детям из пневматического пистолета в Покровке красноярец пойдет под суд

В Красноярске завершено расследование уголовного дела против 48-летнего мужчины, который устроил стрельбу из пневматического пистолета и угрожал детям в микрорайоне Покровка. Об этом сообщили в краевом Следкоме.
Напомним, инцидент произошел вечером 15 апреля на улице Линейной. Мужчина стрелял по мусорным бакам, после чего подошел к машине, где сидели женщина с 7-летней дочерью, направил оружие на ребенка и пригрозил убить. Матери удалось уехать, а злоумышленник выстрелил в воздух.
Затем он увидел подростков у спортивной школы и направился к ним с пистолетом. Девочки забежали в здание, мужчина ворвался внутрь и продолжал угрожать. Его скрутил тренер и удерживал до приезда полиции.
В СК уточняют, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Сейчас обвиняемый содержится под стражей. Его признали виновным по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство с применением предмета в качестве оружия.
Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего его направят в суд.
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