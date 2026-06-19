Угрожавший детям из пневматического пистолета в Покровке красноярец пойдет под суд

Напомним, инцидент произошел вечером 15 апреля на улице Линейной. Мужчина стрелял по мусорным бакам, после чего подошел к машине, где сидели женщина с 7-летней дочерью, направил оружие на ребенка и пригрозил убить. Матери удалось уехать, а злоумышленник выстрелил в воздух.