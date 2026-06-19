Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угрожавший детям из пневматического пистолета в Покровке красноярец пойдет под суд

Завершено расследование уголовного дела против 48-летнего красноярца, который устроил стрельбу из пневматического пистолета и угрожал детям в микрорайоне Покровка.

В Красноярске завершено расследование уголовного дела против 48-летнего мужчины, который устроил стрельбу из пневматического пистолета и угрожал детям в микрорайоне Покровка. Об этом сообщили в краевом Следкоме.

Напомним, инцидент произошел вечером 15 апреля на улице Линейной. Мужчина стрелял по мусорным бакам, после чего подошел к машине, где сидели женщина с 7-летней дочерью, направил оружие на ребенка и пригрозил убить. Матери удалось уехать, а злоумышленник выстрелил в воздух.

Затем он увидел подростков у спортивной школы и направился к ним с пистолетом. Девочки забежали в здание, мужчина ворвался внутрь и продолжал угрожать. Его скрутил тренер и удерживал до приезда полиции.

В СК уточняют, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Сейчас обвиняемый содержится под стражей. Его признали виновным по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство с применением предмета в качестве оружия.

Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего его направят в суд.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.