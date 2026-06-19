За счет будущих работодателей в колледжах учатся более 117 тысяч студентов

«Целевое обучение для меня это не просто гарантия трудоустройства, — рассказал студент 6 курса Руслан Омаров. — Да, исчезает тревога за свое будущее. Но самое главное преимущество целевого обучения — ты заранее знакомишься с наставниками и уже знаешь будущих коллег. Еще во время учебы я понимаю: за мной стоит конкретная больница, конкретные пациенты. Перспективы для меня очевидны: после окончания ординатуры не буду начинать с нуля, а приду в уже знакомый коллектив, где меня ждут».