За счет будущих работодателей в колледжах учатся более 117 тысяч студентов

С 20 июня в нашей стране начинается приемная кампания в вузы и колледжи. С этого года есть одно новшество. Приоритет при поступлении в системе среднего профессионального образования получили абитуриенты, которые заключили договоры о целевом обучении с компанией или учреждением, например, с больницей, заводом, госкорпорацией. Они обязуются, получив диплом, пойти туда работать.
Для молодого человека, как говорится, двойная удача: и в колледж поступит, и без работы потом не останется.
В системе высшего образования тоже есть договоры о целевом обучении. На прием таких абитуриентов устанавливают квоты.
Начать не с нуля.
Популярность целевого обучения стабильно растет в Самарском государственном медицинском университете. За последние шесть лет количество студентов-целевиков здесь выросло почти на 25 процентов. Квота приема на целевое обучение в 2026 году — 489 мест. Ключевые направления — «Лечебное дело» и «Педиатрия».
Основной заказчик целевого обучения — министерство здравоохранения Самарской области. Вуз готовит специалистов и для соседних территорий. Договоры о целевом обучении предлагают минздравы Ульяновской и Пензенской областей, медицинские организации и другие госведомства. Так идет укрепление кадрового потенциала всей системы здравоохранения.
«Целевое обучение для меня это не просто гарантия трудоустройства, — рассказал студент 6 курса Руслан Омаров. — Да, исчезает тревога за свое будущее. Но самое главное преимущество целевого обучения — ты заранее знакомишься с наставниками и уже знаешь будущих коллег. Еще во время учебы я понимаю: за мной стоит конкретная больница, конкретные пациенты. Перспективы для меня очевидны: после окончания ординатуры не буду начинать с нуля, а приду в уже знакомый коллектив, где меня ждут».
Кузница ценных кадров.
В Нижегородской области в 36 учреждениях среднего профессионального образования по целевым договорам обучаются более двух тысяч студентов.
Большинство — в Выксунском металлургическом колледже, на базе которого в 2022 году создали кластер федерального проекта «Профессионалитет». Этот колледж считается самой лучшей в регионе кузницей рабочих кадров.
По мнению министра образования Нижегородской области Михаила Пучкова, целевой договор для студента системы среднего профессионального образования — это гарантия первого рабочего места и возможность учиться по индивидуальному плану. Предприятие-заказчик заинтересовано в качестве подготовки, поэтому студенты получают самые актуальные знания, проходят практику на реальном производстве и к моменту выпуска становятся ценными кадрами.
Честное сотрудничество.
В прошлом году при поддержке национального проекта «Кадры» в Оренбургской области полностью обновили службу занятости. Теперь в регионе работают современные центры «Работа России». И они, кстати, как раз помогают развивать партнерские отношения компаний и образовательных организаций.
Как считает директор областного центра «Работа России» Сергей Латышев, целевые договоры — очень своевременный и перспективный способ качественной подготовки молодых кадров. Регулярные встречи студентов с работодателями, когда вместе обсуждают условия и перспективы, дают обеим сторонам уверенность в честном сотрудничестве. Ведь речь идет не только о социальных гарантиях и льготных условиях, но и о взаимных обязательствах.
Вот лишь два примера. Карьерный путь студентки Екатерины начался год назад — с должности лаборанта химического анализа в цехе серной кислоты металлургического завода. Сейчас девушка работает и параллельно оканчивает четвертый курс. Ее однокурсник Адам трудоустроился летом прошлого года — рабочим конвертерной плавки металла в медеплавильном цехе. После получения диплома он планирует продолжить здесь работать, но уже инженером.
Справка «РГ».
Сегодня за счет будущих работодателей по договорам о целевом обучении в колледжах и техникумах занимаются более 117 тысяч студентов. Это на 70 процентов больше, чем в учебном году 2022/23.
Среди самых востребованных специальностей — машиностроение, сестринское дело, техника и технологии наземного транспорта.
По данным Минобрнауки России, в 2026 году в вузах выделено свыше 83 тысяч целевых мест, из них больше всего — в здравоохранении, медицинских науках, инженерном деле, технологиях и технических науках, а также в образовании и педагогических науках.