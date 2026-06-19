Нижегородским болельщикам рассказали, как пережить месяц ночных матчей ЧМ

Также рекомендуется исключить кофеин за 6 часов до сна. Напитки с кофеином помешают заснуть как до, так и после игры. Не стоит рассчитывать и на пиво как на средство для расслабления: алкоголь разрушает фазу быстрого сна, поэтому даже после продолжительного отдыха вы рискуете проснуться с ощущением умственного истощения.