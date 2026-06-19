Нижегородским болельщикам рассказали, как пережить месяц ночных матчей ЧМ

Нижегородским болельщикам рассказали, как пережить месяц ночных матчей. Об этом рассказали в МАХ-канале «Бокал Прессека».
Из‑за разницы во времени прямые эфиры из Северной Америки стартуют в 2:00 и 4:00 — такой график серьёзно сбивает биологические часы. Специалисты нижегородского ПОМЦ ФМБА подчёркивают: если на протяжении месяца систематически недосыпать, это может негативно сказаться на сердечно‑сосудистой системе, повысить тревожность и заметно ухудшить когнитивные функции.
Нижегородским болельщикам напоминают, что не нужно стремиться охватить все матчи. Важно определить 3−5 по-настоящему значимых встреч на групповом этапе — именно ради них допустимо скорректировать режим сна. Менее принципиальные игры лучше смотреть в утренних повторах: так вы сохраните силы и не навредите организму.
Специалисты предлагают организовать сон крупными блоками. Если просмотр матча неизбежен, отдых необходимо спланировать так, чтобы обеспечить себе хотя бы один непрерывный отрезок сна длительностью не менее 4 часов — например, с 21:00 до 01:00. Именно за это время организм успевает пройти ключевые фазы восстановления. Фрагментарный отдых по 40 минут лишь усугубит усталость и ощущение разбитости.
Также рекомендуется исключить кофеин за 6 часов до сна. Напитки с кофеином помешают заснуть как до, так и после игры. Не стоит рассчитывать и на пиво как на средство для расслабления: алкоголь разрушает фазу быстрого сна, поэтому даже после продолжительного отдыха вы рискуете проснуться с ощущением умственного истощения.
Во время матча лучше смотреть игру при мягком, умеренном свете — полная темнота может дополнительно дезориентировать. А сразу после финального свистка в комнате лучше создать абсолютную темноту: плотные шторы и маска для сна помогут организму вырабатывать мелатонин даже в утренние часы.
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