Пермяки потратили более 70 млн рублей на штрафы за безбилетный проезд

С жителей Перми взыскали свыше 70 млн рублей по результатам более 170 000 проверок оплаты проезда, сообщает департамент транспорта администрации Перми.
Результаты представили на заседании комитета Законодательного собрания. С 2025 года сотрудники городского транспорта проверили наличие билета свыше 170 000 раз. Составлено более 35 000 протоколов на неоплативших проезд. Благодаря оплате штрафов в городскую казну поступило больше 70 млн рублей.
В отчёте указано, что свыше 28 000 пермяков получили штраф в размере 2500 рублей. Повторно попалось более 4300 безбилетников. Каждый из них принёс Перми 5000 рублей.
В 2026 году в автобусах и трамваях отображается количество безбилетников. Обновляется интерфейс приложения «Пермский транспорт» для мобильных телефонов.
Напомним, в Перми по улицам Сибирской и Чернышевского возобновляется движение трамваев.