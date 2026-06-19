Пермяки потратили более 70 млн рублей на штрафы за безбилетный проезд

Результаты представили на заседании комитета Законодательного собрания. С 2025 года сотрудники городского транспорта проверили наличие билета свыше 170 000 раз. Составлено более 35 000 протоколов на неоплативших проезд. Благодаря оплате штрафов в городскую казну поступило больше 70 млн рублей.