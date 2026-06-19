Коммунальные нелегалы выявлены в двух МКД на юге Волгограда

Так, в четырехэтажке на улице Российской в Красноармейском районе незаконно пользовалась водой ветеринарная клиника. Коммерческая организация не платила за ресурс под предлогом, что еще не успела заключить договор с «Концессиями», хотя работает по этому адресу уже более 5 лет. В Советском районе в МКД на проспекте Университетском за воду не платили барбершоп и пункт выдачи заказов маркетплейса. Нарушителям выданы предписания о необходимости заключить договор водоснабжения и водоотведения.