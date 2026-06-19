Сергей Кочеров: «Борьба с дезинформацией требует комплексного подхода»

«Борьба с дезинформацией в ходе избирательной кампании требует комплексного подхода, сочетающего меры политической, юридической и информационной защиты», — считает доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Сергей Кочеров, рассуждая о том, с помощью каких инструментов и методов следует противостоять попыткам внести хаос в избирательную кампанию.
"Действенной мерой является прямой запрет на использование определенных технологий для манипуляции сознанием избирателей. Так в 2026 г. был принят закон, запрещающий использовать в агитационных материалах изображения и голоса людей, созданные с помощью информационных технологий, а также образы вымышленных или умерших людей. Это до известной степени позволяет пресекать дипфейки на этапе их применения.
В то же время нужно быть готовым к тому, что силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации во время выборов в Думу, могут сделать упор не на создание фейков, а якобы на их опровержения, которые сами по себе могут стать информационными поводами для «сплетен в виде версий». При этом важно не только выявлять и блокировать фейки, но и формировать устойчивость к ним у избирателей, проводя разъяснительную работу с населением.
Решающим фактором здесь является время: если официальная реакция запаздывает более чем на 4 часа, эффективность опровержения фейка падает на 70−80%. Поэтому особая ответственность ложится на представителей власти и лидеров общественного мнения, которые должны оперативно разоблачать фейки, давая людям правдивую информацию об имеющихся проблемах. И, конечно, следует озаботиться тем, чтобы чиновники сами не создавали таких проблем или замалчивали их, желая угодить высокому начальству видимостью того, что «у нас всё хорошо, и народ всем доволен». Ибо, как верно заметил баснописец Иван Крылов, «услужливый дурак опаснее врага».