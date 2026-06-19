Сергей Кочеров: «Борьба с дезинформацией требует комплексного подхода»

В то же время нужно быть готовым к тому, что силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации во время выборов в Думу, могут сделать упор не на создание фейков, а якобы на их опровержения, которые сами по себе могут стать информационными поводами для «сплетен в виде версий». При этом важно не только выявлять и блокировать фейки, но и формировать устойчивость к ним у избирателей, проводя разъяснительную работу с населением.