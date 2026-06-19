Афиша на 20, 21 июня. Куда пойти в выходные дни в Перми?

20 июня.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой и Александры Гутиной «Сад следит за своими птицами» | 0+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставка детских работ «Дети — любимому городу» | 12+12.00−19.00 | Выставка «Дети Земли» | 12+12.00−19.00 | Выставка «Мыслеформа» | 0+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 | Выставки: Выставка детских рисунков «Мир искусства» от школы рисования Kate M. Art School | 12+Фотовыставка Наталии Печёнкиной «Берега» | 12+Выставка картин Kungur | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Фотовыставка Лейлы Туркиной «Памяти Северных юнг» | 12+Фотовыставка «Историк, политик, провидец» к 80-летию Владимира Жириновского | 16+Выставка декоративно-прикладного искусства «Ярилин круг» от народного мастера Пермского края Надежды Гармановой | 0+
Библиотека им. Пушкина10.00−18.00 | Фотовыставка Татьяны Тихомировой «Мы с тобой одной крови» | 12+10.00−18.00 | Выставка живописных работ группы пермских художников «Наука, искусство и производство: стираем границы» | 12+
Галерея «Марис-арт»12.00−16.00 | Выставка «Художник нам изобразил…» | 0+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Благоговение», посвящённая 26-летию творческого пути Анастасии Поповой | 18+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
ДК им. Калинина18.00 | Спектакль «Дом Бернарды Альбы» | 18+
Дом актёра10.30 | Вода | Малая сцена | 0+18.00 | Бибинур | 16+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Завод Шпагина, Дом музыки20.00 | Закрытие Дягилевского фестиваля «Рамо. Звук света — 2» | 16+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки: Романовы | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Три века истории Перми | 6+Четвероногие герои | 6+Сила в единстве. Выставка живописи, скульптуры и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Экспедиция продолжается. Этнографическая фотовыставка | 6+Молотов. Пространство для жизни. Страницы истории города военных лет | 12+12.00 | Пермские мишки. Семейная игровая экскурсия под открытым небом | 6+16.00 | Как Пермь у воды росла. Пешеходная экскурсия по новому участку набережной | 6+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Лицей им. Ломоносова11.00 | Кукольные интерактивные спектакли театра «Жар-птица»: «Репка» и «Колобок» | 0+
Музей винтажной парфюмерии «Душечка»11.00 | История одеколонов | 12+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+12.00−21.00 | Музей современного искусства PERMM Выставка «Звучит увертюра» | 12+18.00 | Русская красота. Перформанс-манифест Валерии Вава (Vava) | 18+
Остановка «Сквер им. Решетникова»12.00, 15.00 | Обзорная экскурсия с аудиогидом «Пермь 300. Город на Каме» | 0+
Парковка перед «Магнит Экстра»16.00 | Цирк «Сокол» | 0+
ПДНТ «Губерния»14.00, 16.00, 18.00 | Ремесленный урок по ваянию | 12+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Дом | 0+Правила беспорядка | 12+
Пермский гуманитарно-педагогический университет15.00 | Спектакль «Три сестры». Проект выпускников образовательной программы Дягилевского фестиваля | 16+
Планетарий10.30 | Главное чудо Вселенной | 6+12.00 | Почемучкин сон | 6+15.00 | Обитаемая Луна | 6+17.30 | Воздушные призраки | 12+
Стадион «Звезда»13.30 | Футбольный матч «Звезда-2005» — «Спартак» | 0+
Театр «Век жизни»18.00 | Капсула времени | 16+
Театр «Данилин»15.00 | Фокус-покус | 6+
Театр «У Моста»18.00 | Мачеха Саманишвили | 12+
Театр кукол13.30 | Щелкунчик | 6+11.00 | Ах, Красная Шапочка | 0+
Театр кукол19.00 | Кама. Горт. Легенды. Действо под открытым небом | 18+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского15.00 | Локация (Location) | Стартовая точка — площадь перед театром | 12+
Театр юного зрителя19.00 | Театральная бессонница — 2026. Союзники. 150 лет в репетициях | 12+
Театр-Театр10.00 | Театр на ладошке. Лето | Театр-Тятрик | 0+14.00, 18.00 | Родители напрокат | Театр-Тятрик | 6+18.00 | Премьера. Хокинг | ТМТ | 12+
Ул. Встречная, 2812.00 | Чемпионат и первенство края по мотоциклетному кроссу | 0+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка в двух главах «Живой мой Урал» | 0+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Magnum ignotum — Великое неизвестное». Работы известных питерских художников Армена и Ольги Гаспарян | 12+
Частная филармония «Триумф»23.00 | Дягилевский фестиваль. Ночь — это финальная встреча всех участников и гостей фестиваля. Специальный гость — Дельфин со своим электронным сайд-проектом «Механический пёс» | 18+
21 июня.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой и Александры Гутиной «Сад следит за своими птицами» | 0+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставка «Мыслеформа» | 0+12.00−19.00 | Выставка «Дети Земли» | 12+12.00−19.00 | Выставка детских работ «Дети — любимому городу» | 12+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 |Выставка детских рисунков «Мир искусства» от школы рисования Kate M. Art School | 12+Фотовыставка Наталии Печёнкиной «Берега» | 12+Выставка картин Kungur | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Фотовыставка Лейлы Туркиной «Памяти Северных юнг» | 12+Фотовыставка «Историк, политик, провидец» к 80-летию Владимира Жириновского | 16+
Большой зал филармонии18.00 | Оркестр при свечах — Аура Шоу. Главная музыка столетия | 6+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Благоговение», посвящённая 26-летию творческого пути Анастасии Поповой | 18+
Гимназия № 11 им. Дягилева11.00, 13.30 | Театр кукол «Карабаска». Кукольный спектакль «Аистёнок и Пугало» | 6+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
ДК «Искра»14.00 | Спектакль «7 спутниц Алены» | 12+
Дом актёра11.00 | Дракончик Боюська, или Радужная сказка. Театр «Тёплые уши» | 0+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом молодёжи, театр «Балет Евгения Панфилова»19.00 | Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии: «Тётка Чарли» | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки: Рюриковичи | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Три века истории Перми | 6+Четвероногие герои | 6+Сила в единстве. Выставка живописи, скульптуры и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Экспедиция продолжается. Этнографическая фотовыставка | 6+Молотов. Пространство для жизни. Страницы истории города военных лет | 12+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Музей сладостей «Конфектория»18.00 | Экскурсия в музей сладостей | 0+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+12.00−21.00 | Выставка «Звучит увертюра» | 12+
Парковка перед «Магнит Экстра»16.00 | Цирк «Сокол» | 0+
ПДНТ «Губерния»14.00, 16.00, 18.00 | Ремесленный урок по ваянию | 12+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Дом | 0+Правила беспорядка | 12+
Планетарий10.30 | Лунные сказки | 6+12.00 | Хрумка и волшебная ракета | 6+15.00 | История одной песчинки | 6+17.30 | Мир, в котором мы живём | 12+
Промыслотека «Яснодело»15.00 | Спектакль-променад «Человек с улицы Пермской» | 6+
Театр «Белая Овца»18.00 | Клочки по закоулочкам | 6+
Театр «Век жизни»18.00 | Свадьба Бальзаминова | 16+
Театр «У Моста»18.00 | Мачеха Саманишвили | 12+
Театр кукол11.00, 16.00 | Раз краска, два краска. Екатеринбургский театр кукол | 0+
Театр-Театр10.00, 11.00 | Театр на ладошке. Лето | Театр-Тятрик | 0+15.00, 18.00 | Родители напрокат | Театр-Тятрик | 6+18.00 | Хокинг | ТМТ | 12+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка в двух главах «Живой мой Урал» | 0+
Центральная детская библиотека10.00−18.00 | Выставка «Творчество: настоящее и будущее» | 6+10.00−18.00 | Выставка «Пера Маа: Дальняя земля» Экспозиция выставочного центра «Пермский музей кукол» | 0+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Magnum ignotum — Великое неизвестное». Работы известных питерских художников Армена и Ольги Гаспарян | 12+
Экстрим-парк10.30 | Международный день йоги: выступление группы музыкантов на национальных индийских музыкальных инструментах; марафон утренней зарядки; мастер-классы | 0+