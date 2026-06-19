Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Петербурга сузят проезжую часть

Ограничения на дорогах введут из-за Петербургского международного юридического форума.

С 24 по 26 июня в Петербурге пройдет Петербургский международный юридический форум. В связи с этим в центре города будут ограничения на движение, а парковку начнут запрещать уже с 21 июня, об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

С 00:00 23 июня до 23:59 27 июня проезжую часть сузят на следующих улицах:

• Вознесенский проспект (от Большой Морской до Малой Морской);

• улица Марата (вдоль дома 11);

• Михайловская улица (вдоль дома 1/7);

• чётная сторона набережной Мойки (от дома 24 до Певческого моста и вдоль дома 2 по переулку Антоненко);

• нечётная сторона набережной Мойки (от дома 97 до дома 99);

• Стремянная улица (вдоль дома 8);

• переулок Антоненко (вдоль дома 2);

• Итальянская улица (вдоль дома 10/5);

• Владимирский проспект (вдоль дома 2/49);

• Малая Морская улица (вдоль дома 14);

• Почтамтская улица (вдоль дома 4);

• Вознесенский проспект (вдоль дома 6);

• Исаакиевская площадь (вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту);

• Гончарная улица (вдоль дома 4);

• улица Блохина (вдоль дома 6/3);

• Галерную улицу (вдоль дома 15).

Кроме того, с 00:00 21 июня до 23:59 22 июня на тех же улицах, кроме Галерной, будет запрещена остановка транспорта.