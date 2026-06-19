В центре Петербурга сузят проезжую часть

С 24 по 26 июня в Петербурге пройдет Петербургский международный юридический форум. В связи с этим в центре города будут ограничения на движение, а парковку начнут запрещать уже с 21 июня, об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
С 00:00 23 июня до 23:59 27 июня проезжую часть сузят на следующих улицах:
• Вознесенский проспект (от Большой Морской до Малой Морской);
• улица Марата (вдоль дома 11);
• Михайловская улица (вдоль дома 1/7);
• чётная сторона набережной Мойки (от дома 24 до Певческого моста и вдоль дома 2 по переулку Антоненко);
• нечётная сторона набережной Мойки (от дома 97 до дома 99);
• Стремянная улица (вдоль дома 8);
• переулок Антоненко (вдоль дома 2);
• Итальянская улица (вдоль дома 10/5);
• Владимирский проспект (вдоль дома 2/49);
• Малая Морская улица (вдоль дома 14);
• Почтамтская улица (вдоль дома 4);
• Вознесенский проспект (вдоль дома 6);
• Исаакиевская площадь (вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту);
• Гончарная улица (вдоль дома 4);
• улица Блохина (вдоль дома 6/3);
• Галерную улицу (вдоль дома 15).
Кроме того, с 00:00 21 июня до 23:59 22 июня на тех же улицах, кроме Галерной, будет запрещена остановка транспорта.