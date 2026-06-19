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Самолет из Владивостока совершил внеплановую посадку в Хабаровске

Самолет из Владивостока сел в Хабаровске из-за плохого самочувствия пассажира.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Самолет, летевший по маршруту Владивосток — Москва, совершил внеплановую посадку в аэропорту Хабаровска, сообщил РИА Новости представитель авиаузла.

«Подтверждаем посадку данного рейса в аэропорту Хабаровск в 14.27 (07.27 мск). Вылетел в 15.30 (08.30 мск)», — сказал собеседник.

По информации на сайте аэропорта «Шереметьево», прибытие самолета ожидается в 15.30 вместо запланированных 14.05.

Как уточнили РИА Новости в авиационных службах, самолет сел в Хабаровске из-за плохого самочувствия пассажира.