Самолет из Владивостока совершил внеплановую посадку в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Самолет, летевший по маршруту Владивосток — Москва, совершил внеплановую посадку в аэропорту Хабаровска, сообщил РИА Новости представитель авиаузла.
«Подтверждаем посадку данного рейса в аэропорту Хабаровск в 14.27 (07.27 мск). Вылетел в 15.30 (08.30 мск)», — сказал собеседник.
По информации на сайте аэропорта «Шереметьево», прибытие самолета ожидается в 15.30 вместо запланированных 14.05.
Как уточнили РИА Новости в авиационных службах, самолет сел в Хабаровске из-за плохого самочувствия пассажира.