Нижегородцы оформили более 600 тысяч самозапретов на кредиты

Жители Нижегородской области оформили свыше 600 тысяч самозапретов на кредиты. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
В ведомстве уточнили, что за весь период действия инструмента защиты от мошенников нижегородцы оформили почти 61,5 тысячи самозапретов через отделения МФЦ. Ещё более 541 тысячи самозапретов было оформлено с помощью портала «Госуслуги».
Напомним, сервис оформления самозапрета на кредиты и займы заработал на портале «Госуслуги» в марте 2025 года. С августа 2025 года оформить добровольный самозапрет на их выдачу нижегородцы могут в любом отделении МФЦ региона.