Нижегородцы оформили более 600 тысяч самозапретов на кредиты

В ведомстве уточнили, что за весь период действия инструмента защиты от мошенников нижегородцы оформили почти 61,5 тысячи самозапретов через отделения МФЦ. Ещё более 541 тысячи самозапретов было оформлено с помощью портала «Госуслуги».