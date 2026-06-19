Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы оформили более 600 тысяч самозапретов на кредиты

Более 541 тысячи самозапретов было оформлено с помощью портала «Госуслуги».

Источник: Нижегородская правда

Жители Нижегородской области оформили свыше 600 тысяч самозапретов на кредиты. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.

В ведомстве уточнили, что за весь период действия инструмента защиты от мошенников нижегородцы оформили почти 61,5 тысячи самозапретов через отделения МФЦ. Ещё более 541 тысячи самозапретов было оформлено с помощью портала «Госуслуги».

Напомним, сервис оформления самозапрета на кредиты и займы заработал на портале «Госуслуги» в марте 2025 года. С августа 2025 года оформить добровольный самозапрет на их выдачу нижегородцы могут в любом отделении МФЦ региона.