Под Новосибирском ремонтируют трассу у деревни Лянино

В Здвинском районе Новосибирской области подрядчик ремонтирует четыре километра трассы «Здвинск — Верх-Урюм — Лянино — Мамон» у деревни Лянино. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления автомобильных дорог региона.
Работы идут на отрезке с 36-го по 40-й километр. В этом сезоне дорожникам предстоит выровнять земляное полотно и уложить свежее покрытие из щебеночно-песчаной смеси. Ремонт трассы ведется поэтапно. В прошлом году подрядчик уже обновил четыре километра со стороны Верх-Урюма. Тогда на том участке тоже исправляли профиль и клали щебеночно-песчаное покрытие.
Эта дорога важна для всего района. Она связывает отдаленные деревни с Здвинском, и по ней круглый год ездят несколько тысяч местных жителей.