Под Новосибирском ремонтируют трассу у деревни Лянино

Работы идут на отрезке с 36-го по 40-й километр. В этом сезоне дорожникам предстоит выровнять земляное полотно и уложить свежее покрытие из щебеночно-песчаной смеси. Ремонт трассы ведется поэтапно. В прошлом году подрядчик уже обновил четыре километра со стороны Верх-Урюма. Тогда на том участке тоже исправляли профиль и клали щебеночно-песчаное покрытие.