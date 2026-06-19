Бывшего судью Нижегородского облсуда Вячеслава Сапегу лишают почетной отставки

Как следует из опубликованных итогов заседания, решение принято на основании положений Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации». В коллегии указали, что речь идет о нормах, предусматривающих прекращение отставки в случаях несоблюдения установленных для судей запретов и ограничений, а также при осуществлении деятельности, несовместимой со статусом судьи.