Полиция поймала браконьеров с почти 300 рыбами в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Курагинском муниципальном округе сотрудники полиции пресекли незаконный вылов рыбы на реке Бурлучок в районе поселка Красный Кордон.
По данным правоохранителей, двое мужчин вышли на надувной лодке, установили три рыболовные сети и через некоторое время собрали улов. После этого они направились к машине, где их и заметили полицейские.
Часть рыбы они попытались спрятать в ведрах недалеко от берега. Всего у мужчин изъяли 294 рыбы — линя, щуку, плотву и окуня. Также изъята лодка.
Ущерб от незаконного вылова составил более 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в МВД.
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