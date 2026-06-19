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Полиция поймала браконьеров с почти 300 рыбами в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Курагинском муниципальном округе сотрудники полиции пресекли незаконный вылов рыбы на реке Бурлучок в районе поселка Красный Кордон.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Курагинском муниципальном округе сотрудники полиции пресекли незаконный вылов рыбы на реке Бурлучок в районе поселка Красный Кордон.

По данным правоохранителей, двое мужчин вышли на надувной лодке, установили три рыболовные сети и через некоторое время собрали улов. После этого они направились к машине, где их и заметили полицейские.

Часть рыбы они попытались спрятать в ведрах недалеко от берега. Всего у мужчин изъяли 294 рыбы — линя, щуку, плотву и окуня. Также изъята лодка.

Ущерб от незаконного вылова составил более 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в МВД.

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